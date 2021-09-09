Аргументы Недели Общество 13+

Собянин обсудил с жителями ЮЗАО проекты его благоустройства

, 20:28

Собянин обсудил с жителями ЮЗАО проекты его благоустройства
Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с жителями Юго-Западного административного округа рассказал о проектах его благоустройства.

Столичный градоначальник поддержал предложение жителей округа создать в районе Южное Бутово памятное место для проведения патриотических мероприятий.

«Правильно высказали, проводить какие-то патриотические мероприятия с ветеранами, наверное, разумно (создать памятник). Если поддерживают жители, то я думаю, что надо будет тоже поддержать. Я дам такое поручение. Создадим вместе с вами этот памятник», - заявил Сергей Собянин.

Участники встречи обратились к мэру Москвы с просьбой привлечь волонтеров к организации бесплатного горячего питания для столичных пенсионеров. Они пояснили, что до введения ограничительных мер пенсионеры могли бесплатно получать горячее питание по программе социальной поддержки населения в территориальных центрах социального обслуживания города.

«Я дам поручение, чтобы посмотрели, что там с питанием происходит. На самом деле во время пандемии была организована огромная сеть доставки питания всем нашим пенсионерам, ветеранам, которые оказались в изоляции», - ответил Собянин.

Мэр Москвы также рассказал о сроках завершения реконструкции бывшего кинотеатра «Аврора».

«Там действительно (будет) общественный центр, как вы и сказали. Детские кружки, минимальная торговля, общепит, кафе. Но у нас обязательное условие, чтобы кинопоказ все-таки сохранялся. Там, насколько я помню, будет пятизальный кинотеатр. В следующем году они должны его построить. Это не просто ремонт или реконструкция. По сути дела, на этом месте строится новое здание в два раза больше, чем было», - подчеркнул Собянин.

Также был затронут вопрос благоустройства в столичном районе Ясенево. Собянин отметил, что в районе строится новый ледовый дворец, руководить которым будет заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

«Проектирование закончено. Мы вошли в стройку. Я думаю, года два потребуется (для строительства). Объект очень большой, он будет таким ключевым в вашем районе», - подчеркнул мэр Москвы.

Собянин добавил, что все основные работы по строительству в Ясенево конноспортивного комплекса «Битца» будут закончены в 2022 году.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

Общество

Пересидеть депутатом, стать губернатором?

Пересидеть депутатом, стать губернатором?

В последнем рейтинге богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes бывший подшипниковый магнат Олег Савченко, ныне (с партнерами) контролирующий 30% российского рынка регистраторов, опустился с 10 места в 2020 году (1646 млн руб.) на 22-е (565.32 млн руб.). С другой стороны – в сухих цифрах деклараций невозможно учесть будущий эффект от соглашения по созданию особой экономической зоны портового типа между правительством Астраханской области и портово-логистическая компанией «Каспий» Савченко. Короче говоря – в бизнесе у простого депутата Волгоградской облдумы всё в шоколаде. Чего не скажешь о его политических прожектах, ведь главная мечта – стать губернатором Волгоградской области – всё так же недостижима, как и 20 лет назад, когда Савченко свалился на головы волгоградцев прямиком из Чукотки:

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Политика

В мире

Политика

Шоу-бизнес

В мире