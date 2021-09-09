Собянин обсудил с жителями ЮЗАО проекты его благоустройства

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9 сентября 2021, 20:28

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с жителями Юго-Западного административного округа рассказал о проектах его благоустройства.



Столичный градоначальник поддержал предложение жителей округа создать в районе Южное Бутово памятное место для проведения патриотических мероприятий.



«Правильно высказали, проводить какие-то патриотические мероприятия с ветеранами, наверное, разумно (создать памятник). Если поддерживают жители, то я думаю, что надо будет тоже поддержать. Я дам такое поручение. Создадим вместе с вами этот памятник», - заявил Сергей Собянин.



Участники встречи обратились к мэру Москвы с просьбой привлечь волонтеров к организации бесплатного горячего питания для столичных пенсионеров. Они пояснили, что до введения ограничительных мер пенсионеры могли бесплатно получать горячее питание по программе социальной поддержки населения в территориальных центрах социального обслуживания города.



«Я дам поручение, чтобы посмотрели, что там с питанием происходит. На самом деле во время пандемии была организована огромная сеть доставки питания всем нашим пенсионерам, ветеранам, которые оказались в изоляции», - ответил Собянин.



Мэр Москвы также рассказал о сроках завершения реконструкции бывшего кинотеатра «Аврора».



«Там действительно (будет) общественный центр, как вы и сказали. Детские кружки, минимальная торговля, общепит, кафе. Но у нас обязательное условие, чтобы кинопоказ все-таки сохранялся. Там, насколько я помню, будет пятизальный кинотеатр. В следующем году они должны его построить. Это не просто ремонт или реконструкция. По сути дела, на этом месте строится новое здание в два раза больше, чем было», - подчеркнул Собянин.



Также был затронут вопрос благоустройства в столичном районе Ясенево. Собянин отметил, что в районе строится новый ледовый дворец, руководить которым будет заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.



«Проектирование закончено. Мы вошли в стройку. Я думаю, года два потребуется (для строительства). Объект очень большой, он будет таким ключевым в вашем районе», - подчеркнул мэр Москвы.



Собянин добавил, что все основные работы по строительству в Ясенево конноспортивного комплекса «Битца» будут закончены в 2022 году.





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