Иммунолог Крючков заявил, что «дельта»-штамм коронавируса будет мутировать и получать новые свойства

Штамм “Дельта” мутировать не перестанет, а, наоборот, обзаведется новыми свойствами. Этой информацией поделился иммунолог Николай Крючков.
Он подчеркнул, что внутри линии, куда входят “Дельта" и "Дельта плюс", большое количество штаммов, которые эволюционируют и по сей день. По словам специалиста, если принимать во внимание тот факт, что на российской территории сегодня 99% случаев коронавирусной инфекции - это “Дельта” и “Дельта плюс”, то, судя по всему, как раз “потомки “Дельты” образуют свои подлинии и приобретут какие-то новые свойства”.
В свою очередь инфекционист Евгений Тимаков отметил, что у любого штамма коронавируса своя эволюция. Штамм “Дельта”, добавил он, будет видоизменяться.
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