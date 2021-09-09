Шелягов решил заправить Партию пенсионеров Дизелем
9 сентября 2021, 19:01
Возглавивший список Партии пенсионеров на выборах в Госдуму РФ бизнесмен и «главный похоронщик страны» Олег Шелягов опубликовал в своем инстаграме фотографию с Вином Дизелем. В подписи к фото он утверждает, что предложил звезде Голливуда вступить в Партию пенсионеров.
Господин Шелягов известен склонностью к эпатажу и своеобразным чувством юмора, но его и на самом деле связывают давние дружеские отношения с голливудской звездой. Ни для кого уже не является секретом и то, что известные западные актеры перебираются в Россию, чтобы уберечь свои доходы от высоких налогов. Поэтому лицо Вина Дизеля на агитационных плакатах Партии пенсионеров уже никому не покажется фантастикой.
Подробностей от Шелягова и Дизеля пока не поступало.
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