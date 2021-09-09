Что такое анорексия: причины и способы борьбы

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9 сентября 2021, 19:44 Галина Бородина

Фото: istockphoto.com

Диеты за последние несколько лет стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Мода, на правильное питание, здоровый образ жизни и подтянутое тело, сводит с ума тысячи людей по всей планете. Нам всегда хочется быть привлекательным, стройным и спортивным. Но, к сожалению, многие в погоне за телом своей мечты забывают обо всем, в том числе и о здравом смысле.



Что такое анорексия и чем опасно это, прежде всего, психическое заболевание? Анорексия - это психическое заболевание, которым больны люди, намеренно поддерживающие низкую массу тела, несмотря на всевозможные сопутствующие заболевания и риск смерти. Поддержка формы своего исхудавшего тела происходит путем ограничения в питании или полный отказ от него, усиленные и нерациональные кардиотренировки, употребление слабительных и мочегонных препаратов, а так же, вызывание у себя рвоты, после еды. Все эти нехитрые манипуляции приводят к полному обезвоживанию организма и стремительной потере веса.



Причины анорексии могут быть разные, но не точными. Многие ученые-медики до сих пор пытаются понять из-за чего может начать развиваться это заболевание. Чаще всего анорексией страдают молодые девушки и подростки. Мужская анорексия встречается куда реже и обуславливается чаще всего стрессами. А у молодых представительниц женского пола, причины различные, например: желание быть привлекательными для других, низкая самооценка, страхи и постоянные стрессы, недопонимания в семье, нездоровые отношения и многое другое. Так же, можно сказать и о физических причинах анорексии, например: онкология, проблемы с желудком, наличие в организме паразитов и различные нарушения гормонального фона.



Борьбу с анорексией ведут психиатры и психологи всего мира. Основной способ - это работа с психологом. Специалисты в сфере психологии в лечении этого страшного расстройства делают упор на проработку самооценки пациента, пытаются изменить сложившиеся пищевые установки человека, избавляют от тревожных и навязчивых мыслей. Немаловажно проработать отношения в семье пациента, именно поэтому часто больных перенаправляют к семейным психологам, для лечения. В запущенных случаях, пациента госпитализируют в психиатрический или соматический стационар для пристального наблюдения и лечения.



Анорексия все чаще стала встречаться в современном мире. Некоторые гоняться за стандартами красоты, кто-то пытается заглушить свои переживания, но все эти люди нуждаются в помощи. Если вы замечаете за собой или своими близкими странности в пищевом поведении и резкую потерю веса - стоит незамедлительно обратиться к специалисту.

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