В Челябинске открылась детская филармония

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9 сентября 2021, 18:19 Анна Семенова

У талантливых деток Челябинска теперь есть свой дом. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Есть договоренности со звездами, которые согласились проводить здесь уроки.

Здание детской филармонии на улице Солнечной закрыли на ремонт 16 лет назад. С тех пор ее двери были закрыты, а стены и крыша ветшали. Родители ребят, которые вынуждены ютиться в тесных помещениях, разбросанных по городу, написали обращение губернатору Алексею Текслеру. Попросили решить вопрос с помещением. Глава региона откликнулся, и вот, спустя два года челябинцы могут наблюдать на старом месте совершенно новое, красивое здание. Сегодня, 9 сентября, состоялось торжественное открытие.

В новой филармонии талантливые дети могут найти почти все направления для своей реализации. Тут будет и эстрадное направление, и обучение классической и популярной музыке, и народное творчество, и хореография. В концертном зале будет возможность устраивать отчетные выступления.

Очень важно, что обучившись в детском коллективе, ребенок сможет перейти во взрослый, который будет его дублировать.

Есть уже договоренности и со звездами, которые будут сотрудничать с филармонией. Например, джазмен Игорь Бутман будет курировать джазовое направление. Возможно, свой вклад внесет и Денис Мацуев.

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