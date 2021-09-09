В Челябинске открылась детская филармония

Есть договоренности со звездами, которые согласились проводить здесь уроки.
Здание детской филармонии на улице Солнечной закрыли на ремонт 16 лет назад. С тех пор ее двери были закрыты, а стены и крыша ветшали. Родители ребят, которые вынуждены ютиться в тесных помещениях, разбросанных по городу, написали обращение губернатору Алексею Текслеру. Попросили решить вопрос с помещением. Глава региона откликнулся, и вот, спустя два года челябинцы могут наблюдать на старом месте совершенно новое, красивое здание. Сегодня, 9 сентября, состоялось торжественное открытие.
В новой филармонии талантливые дети могут найти почти все направления для своей реализации. Тут будет и эстрадное направление, и обучение классической и популярной музыке, и народное творчество, и хореография. В концертном зале будет возможность устраивать отчетные выступления.
Очень важно, что обучившись в детском коллективе, ребенок сможет перейти во взрослый, который будет его дублировать.
Есть уже договоренности и со звездами, которые будут сотрудничать с филармонией. Например, джазмен Игорь Бутман будет курировать джазовое направление. Возможно, свой вклад внесет и Денис Мацуев.
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