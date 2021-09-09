В Москве уже 4 детские поликлиники полностью перешли на электронные медкарты

Аргументы Недели → Общество 13+

9 сентября 2021, 18:16

Фото: Владимир Новиков, портал мэра и правительства Москвы

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что треть московских детских поликлиник перейдут на ведение только электронных медкарт до конца этого года. В настоящее время уже четыре медучреждения работают с медкартами пациентов исключительно в цифровом виде.



«Мы не только ведем медицинские карты онлайн, но и полтора года оцифровываем детские медкарты. И в конце этого года на два миллиона маленьких москвичей у нас будут собраны все данные с рождения. Так мы сможем понимать, какие риски могут возникнуть. Сейчас уже четыре детские поликлиники работают только с электронными медицинскими картами. Мы отменили огромное количество никому не нужных справок, документов, журналов. Но мы только в самом начале пути. До конца года планируем перевести треть детских поликлиник на ведение медкарт в исключительно электронном виде», - сказала Анастасия Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.



Полноценный переход на электронное ведение медицинских карт позволяет по каждому пациенту создать единую цифровую среду, в которой будет собрана вся информация о его здоровье. На практике это означает обеспечение преемственности всех этапов амбулаторного и стационарного лечения, обмен информацией по анамнезу пациента между врачами разных специализаций и медучреждений станет намного проще. Достоверная информация по выполненной диагностике и заключениям других специалистов поможет при постановке диагноза и назначении терапии.



По желанию пациента или его законного представителя медкарту могут вести и на бумажном носителе.



Доступ к электронной медкарте можно оформить на портале mos.ru. Для этого пользователь должен иметь полис ОМС, прикрепленный к московской детской поликлинике, и быть старше 15 лет. Также родители могут подать заявку на доступ к электронной медкарте ребенка.



Переход на ведение медицинских документов в электронном виде осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России от 7 сентября 2020 года № 947н.



Внедрение проекта по электронному ведению медицинских карт стало возможно благодаря созданию единой цифровой платформы столичного здравоохранения, которая развивается совместно комплексом социального развития Москвы и департаментом информационных технологий.



IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве в Гостином дворе с 9 по 11 сентября. Его главная тема - вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для желающих посетить мероприятие очно требуется только электронная регистрация на сайте https://www.social-forum.ru/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link и QR-код, который подтверждает защиту от COVID-19.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости