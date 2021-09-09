Салют в Челябинске в честь 285-летия состоится, но с непривычными ограничениями

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9 сентября 2021, 17:30 Анна Семенова

Без салюта челябинцев не оставят. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Движение по определенным участкам в этом году запретят не только автомобилистам.

В этом году у Челябинска юбилей – 285 лет. Вопрос о проведении праздничного салюта долго обсуждался властями. Казалось бы, какой день рождения и без фейерверка? А с другой стороны, бушует коронавирус и скопление людей крайне нежелательно…

Сегодня стало известно, что салют все-таки будет. Залпы можно увидеть 11 сентября в 22:00. Место запуска прежнее – набережная реки Миасс, напротив Краеведческого музея. Однако, список ограничений в этот раз будет расширенным. Кроме перекрытия улиц для автомобилей будет кое-что и для пешеходов.

Итак, будьте внимательны. Так будет ограничено движение для машин 11 сентября:

- с 08:00 до 23:00 по ул. 8 Марта от Кирова до Красной

С 20:00 до 23:00:

- по ул. Цвиллинга от пр.Ленина до ул.Труда

- по ул.Кирова от ул.Труда до пр.Победы

- по ул.Братьев Кашириных от ул.Северо-Крымской до ул.Российской (с учетом новой развязки)

- по Свердловскому проспекту от пр. Победы до пр.Ленина

- по ул. Труда от ул. Российской до ул. Энгельса

- по ул. Красная от пр. Ленина до пр. Победы.

Машину можно оставить в этот день дома. Традиционно общественный транспорт будет работать дольше, всех развезут по домам.

А теперь новшество: пешеходам в указанное время (с 20 до 23 часов) запрещено выходить на территорию акватории между мостами через реку Миасс по улицам Каслинская и Кирова!

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