Салют в Челябинске в честь 285-летия состоится, но с непривычными ограничениями

Движение по определенным участкам в этом году запретят не только автомобилистам.
В этом году у Челябинска юбилей – 285 лет. Вопрос о проведении праздничного салюта долго обсуждался властями. Казалось бы, какой день рождения и без фейерверка? А с другой стороны, бушует коронавирус и скопление людей крайне нежелательно…
Сегодня стало известно, что салют все-таки будет. Залпы можно увидеть 11 сентября в 22:00. Место запуска прежнее – набережная реки Миасс, напротив Краеведческого музея. Однако, список ограничений в этот раз будет расширенным. Кроме перекрытия улиц для автомобилей будет кое-что и для пешеходов.
Итак, будьте внимательны. Так будет ограничено движение для машин 11 сентября:
- с 08:00 до 23:00 по ул. 8 Марта от Кирова до Красной
С 20:00 до 23:00:
- по ул. Цвиллинга от пр.Ленина до ул.Труда
- по ул.Кирова от ул.Труда до пр.Победы
- по ул.Братьев Кашириных от ул.Северо-Крымской до ул.Российской (с учетом новой развязки)
- по Свердловскому проспекту от пр. Победы до пр.Ленина
- по ул. Труда от ул. Российской до ул. Энгельса
- по ул. Красная от пр. Ленина до пр. Победы.
Машину можно оставить в этот день дома. Традиционно общественный транспорт будет работать дольше, всех развезут по домам.
А теперь новшество: пешеходам в указанное время (с 20 до 23 часов) запрещено выходить на территорию акватории между мостами через реку Миасс по улицам Каслинская и Кирова!
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