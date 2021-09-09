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Опрос показал, что Байкал оказался на втором месте в рейтинге популярных озер РФ для осеннего отдыха

, 17:38 Источник: baikal-daily.ru

Опрос показал, что Байкал оказался на втором месте в рейтинге популярных озер РФ для осеннего отдыха
pixabay.com

В ходе опроса, проведенного сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, удалось выяснить, что наиболее популярным местом, куда бы предпочли отправиться россияне на отдых в осеннее время года, стало Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области.

Поехать туда осенью отдохнуть изъявили желание 35% опрошенных. Строчкой ниже, как показал опрос пользователей социальных сетей, расположился Байкал в Бурятии и Иркутской области. За него свои голоса отдал 21% респондентов.

Третье место поделили между собой Сейдозеро в Мурманской области и Кояшское озеро в Крыму. Им досталось по 8% голосов пользователей соцсетей. За ними следуют Баскунчак в Астраханской области, Селигер в Тверской области и Голубое озеро в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии, получившие по 6% голосов.

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Пересидеть депутатом, стать губернатором?

В последнем рейтинге богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes бывший подшипниковый магнат Олег Савченко, ныне (с партнерами) контролирующий 30% российского рынка регистраторов, опустился с 10 места в 2020 году (1646 млн руб.) на 22-е (565.32 млн руб.). С другой стороны – в сухих цифрах деклараций невозможно учесть будущий эффект от соглашения по созданию особой экономической зоны портового типа между правительством Астраханской области и портово-логистическая компанией «Каспий» Савченко. Короче говоря – в бизнесе у простого депутата Волгоградской облдумы всё в шоколаде. Чего не скажешь о его политических прожектах, ведь главная мечта – стать губернатором Волгоградской области – всё так же недостижима, как и 20 лет назад, когда Савченко свалился на головы волгоградцев прямиком из Чукотки:

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