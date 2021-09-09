Опрос показал, что Байкал оказался на втором месте в рейтинге популярных озер РФ для осеннего отдыха

В ходе опроса, проведенного сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, удалось выяснить, что наиболее популярным местом, куда бы предпочли отправиться россияне на отдых в осеннее время года, стало Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области.
Поехать туда осенью отдохнуть изъявили желание 35% опрошенных. Строчкой ниже, как показал опрос пользователей социальных сетей, расположился Байкал в Бурятии и Иркутской области. За него свои голоса отдал 21% респондентов.
Третье место поделили между собой Сейдозеро в Мурманской области и Кояшское озеро в Крыму. Им досталось по 8% голосов пользователей соцсетей. За ними следуют Баскунчак в Астраханской области, Селигер в Тверской области и Голубое озеро в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии, получившие по 6% голосов.
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