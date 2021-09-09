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В Техасе за рождаемость борются запретом абортов

, 17:03

В Техасе за рождаемость борются запретом абортов

1 сентября этого года в штате Техас самого демократичного государства в мире запретили аборты после шести недель беременности. Закон приняло законодательное собрание штата и подписан губернатором Грегом Эбботом.

Аборты в США разрешены с 1973 года со ссылкой на 14-ую поправку к Конституции. Но это касается только первого треместра беременности, во втором треместе власти могут отчасти регулировать это право женщины, а в третьем треместе правительства штатов вправе полностью запретить аборты, если это не угрожает жизни и здоровью женщины. Исключение не предоставляется даже жертвам изнасилования.

Техасцы хитростью преодолели конституционный запрет. Закон не обязывает соблюдать его и не предусматривает наказания. Контроль за его исполнением возлагается на любых посторонних людей, которые могут подать на женщину и на врача в суд, взыскать с ответчиков судебные издержки и получить премию от штата в размере 10 тыс. долларов. Обратного порядка не предусмотрено - ответчики в случае победы в суде, не могут взыскать ничего с истцов.

Эксперты считают, что 85% женщин Техаса будет теперь отказано в абортах. Ответственность распространяется на всех, кто причастен к принятию женщиной решения об аборте - члены семьи, священники, таксисты, которые привезли беременную в больницу. Крупные таксомоторные агрегаторы США обещали в случае чего покрыть водителям все судебные издержки.

Правозащитники уже оспаривают этот закон в вышестоящих инстанциях. Но чтобы его отменить, придётся дожидаться прецедента, когда кто-нибудь обратится в суд с требованием наказания за аборт, и потом уже запретить практику запрета по всей Америке.

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