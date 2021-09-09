Кубанский избирком изменил порядок аккредитации СМИ для работы на выборах

Аргументы Недели → Общество 13+

9 сентября 2021, 16:21

На Кубани внимание общественности приковано к предстоящим выборам. Как отметила председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова, для работы на выборах 17, 18 и 19 сентября в регионе уже аккредитованы 284 журналиста.

– Мы надеемся на объективное и всестороннее освещение голосования в Краснодарском крае в средствах массовой информации и готовы сотрудничать по всем вопросам, – подчеркнула Любовь Попова.

9 сентября краевой избирком внес изменения в порядок аккредитации журналистов, продлив срок подачи заявки на аккредитацию. Теперь подать заявку в краевой избирком можно до 13 сентября, в ЦИК — до 10 сентября. Аккредитационные удостоверения представители кубанских СМИ получат до 15 сентября.

Кроме того, журналистам дадут больше возможностей для работы, например, позволят фотографировать во время перемещения бюллетеней в сейф-пакеты. Еще одно изменение: если раньше аккредитацию выдавали на год, то теперь — только на дни проведения голосования.

Напомним, в Центре общественного наблюдения, который откроется накануне выборов в БЦ «Аквариум» на улице Северной, 405, для журналистов будут организованы рабочие места и зона пресс-конференций. 17, 18 и 19 сентября Центр общественного наблюдения будет работать круглосуточно.

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