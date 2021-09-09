В Москве соцработники будут оказывать психологическую помощь больным в стационарах и их родственникам

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9 сентября 2021, 16:08

Фото: mos.ru

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что в Москве начинается эксперимент, в рамках которого в стационарах социальные работники будут оказывать больным и их родственникам психологическую, организационную и социальную поддержку.



«По работе ковидных госпиталей мы поняли огромный эффект с точки зрения позитивного отношения пациентов и сейчас будем проводить эксперимент, по которому в наших стационарах психологическая, организационная, социальная поддержка родственникам и больным будет осуществляться социальными работниками. Это позволит продвинуть на качественно более высокий уровень услуги, которые мы предоставляем в наших медицинских учреждениях»,- рассказала вице-мэр на IV Форуме социальных инноваций регионов.



IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве в Гостином дворе с 9 по 11 сентября. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего.





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