Вице-премьер Абрамченко заявила, что в России число взрывоопасных заброшенных нефтяных скважин составляет около 26 тысяч

На российской территории насчитывается порядка 26000 заброшенных нефтяных скважин, которые являются взрывоопасными. Такое заявление сделала вице-премьер Виктория Абрамченко.
Она объяснила это тем, что на таких объектах не производили консервацию. По словам Абрамченко, данные бывшие нефтяные разработки нужно утилизировать. Все они находятся, как она отметила, на суше.
Кроме того, Абрамченко подчеркнула, что такие скважины будут ликвидировать в соответствии с программами по “генеральной уборке” Российской Федерации. Она заключила, что на эту программу направят сумму в размере 20 млрд рублей.
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