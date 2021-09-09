Инфекционист Горелов заявил, что между прививками от гриппа и коронавируса должен пройти один месяц

Между прививкой от COVID-19 и гриппа должен пройти месяц, допускается совмещать лишь уколы вакцинами от пневмококка и гриппа. Такое заявление сделал Александр Горелов, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что одновременно три вакцины можно вводить в организм в один день. Речь идет о прививках от гриппа, пневмококка и коронавирусной инфекции.
По словам Горелова, вакцинация или ревакцинация от COVID-19 допускается лишь через месяц после прививки от гриппа. Он подчеркнул, что если гражданин уже прошел вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19, то делать прививку от гриппа следует через тридцать дней.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.