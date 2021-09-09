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Инфекционист Горелов заявил, что между прививками от гриппа и коронавируса должен пройти один месяц

, 15:44 Источник: РИА Новости

Инфекционист Горелов заявил, что между прививками от гриппа и коронавируса должен пройти один месяц
pixabay.com

Между прививкой от COVID-19 и гриппа должен пройти месяц, допускается совмещать лишь уколы вакцинами от пневмококка и гриппа. Такое заявление сделал Александр Горелов, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что одновременно три вакцины можно вводить в организм в один день. Речь идет о прививках от гриппа, пневмококка и коронавирусной инфекции.

По словам Горелова, вакцинация или ревакцинация от COVID-19 допускается лишь через месяц после прививки от гриппа. Он подчеркнул, что если гражданин уже прошел вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19, то делать прививку от гриппа следует через тридцать дней.

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