Все жители хутора Волгоградской области решили игнорировать выборы

Аргументы Недели → Общество 13+

9 сентября 2021, 15:42

По этому мосту каждый день дети идут на автобус, чтобы доехать до школы. Фото Галина Сапон

Нужны ли голоса рогачевских хуторян партии власти? Жители хутора Рогачи Даниловского района Волгоградской области собрались всем деревенским составом игнорировать выборы, которые должны пройти 19 сентября. Так они хотят привлечь внимание к разрушающемуся мосту через речку Березовка. А если не получится быть замеченными таким образом, то хотя бы этим поступком плюнуть в лицо власти и партиям, бессовестно тратящим огромные деньги на глянцевую предвыборную агитацию и не находящих их на самое необходимое.

Вот так выглядит мост, соединяющий два берега речки Березовка. По нему каждый день дети идут на автобус, чтобы доехать до школы. После дождей мост окончательно тонет в воде, и ходить по нему становится особо опасно. Жители хутора Рогачи не раз обращались к главе района Сергею Копытову с просьбой о ремонте.

- В Даниловском районе есть и лес, и своя лесопилка, поэтому подремонтировать понтон, который строился ещё при губернаторе Максюте, возможность есть, - объяснила Галина Рябухина, проживающая в соседнем хуторе Петруши. – Но глава сказал, что мост нормальный и ходить по нему можно.

Пользуясь предвыборной ситуацией, хуторяне написали о проблеме самому Жириновскому, решив, что уж тот должен выполнить свои обещания заступничества. Но получили от Владимира Вольфовича только письмо, в котором он уведомил, что письменно сообщил о проблеме губернатору Волгоградской области Бочарову. А у Бочарова, по-видимому, рогачевский мост – не первоочередная задача.

В прошлом веке население хутора Рогачи могло похвастаться списочным составом – перепись 1915 года насчитала в нем 720 человек. Через сто лет Рогачи «обмелели» - сейчас в нем проживает порядка ста человек. Но по нынешним временам, это вполне себе большое поселение. Прослышали хуторяне о неявке на выборы в один из прошлых электоральных циклов жителей целой деревни в Саратовской области. Все как один они заявили, что не будут голосовать, пока им не сделают дорогу. И добились-таки долгожданного ремонта. Может, и у рогачевских получится? Ведь они читали на предвыборных плакатах, что партиям важен каждый голос.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости