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Профессора МГИМО Юрия Вяземского рассмешил ответ блогера Насти Ивлеевой на вопрос об авторе романа «Отцы и дети»

, 14:40

Профессора МГИМО Юрия Вяземского рассмешил ответ блогера Насти Ивлеевой на вопрос об авторе романа «Отцы и дети»
Иван Тургенев, писатель, автор романа «Отцы и дети»

Блогер Настя Ивлева, получившая популярность как ведущая шоу «Орёл и решка»  в программе Ксении Собчак на вопрос об авторе романа «Отцы и дети» вспомнила писателя Льва Толстого.

Не смогла Ивлева правильно ответить и на другие вопросы Собчак в рамках школьной программы. Профессор МГИМО, ведущий передачи «Умницы и умники» на Первом канале Юрий Вяземский с юмором отнёсся к знаниям Анастасии. Он призвал не нападать на блогера. Как пошутил Вяземский, неплохо что девушка знает о романе «Отцы и дети» и о писателе Льве Толстом. Отметим, 30-летняя Настя Ивлеева - миллионерша, зарабатывает около 10 миллионов рублей в месяц. А на празднованрие своего дня рождения она потратила 16 миллионов.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

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