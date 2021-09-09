В России выявлять спортсменов среди школьников будет искусственный интеллект

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9 сентября 2021, 14:25 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Минпромторг объявил тендер на закупку 112 аппаратно-программных комплексов (АПК) для проверки физического и эмоционального состояния школьников в регионах. Начальная цена лота составила 392,8 млн руб., таким образом, один комплекс будет стоить около 3,5 млн руб.



Сообщается, что до 20 декабря их получат 112 спортивных школ в регионах. АПК оснащены специальным программным обеспечением (ПО), которое должно автоматически определять, какая спортивная дисциплина подходит ребенку в зависимости от показателей, в том числе психофизиологических: устойчивости нервной системы и скорости реакции. Согласно тендерной документации, комплексы будут состоять из видеокамер, инструментов для антропометрического исследования (замера роста, веса) и оборудования для спортивного тестирования: электронного счетчика отжиманий, гимнастической палки, платформы для измерения высоты прыжка, пневматической винтовки с мишенями.



В Минпромторге сообщили, что АПК позволит проводить тестирование детей в возрасте от пяти с половиной до 12 с половиной лет для выявления у них предрасположенности к занятиям определенными видами спорта.



«Закупка направлена на совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей, это повысит эффективность подготовки спортивного резерва», - отметили в ведомстве. Уточняется, что оборудование интегрировано с ПО, фиксирующим показатели ребенка, которые будут автоматически поступать в систему обработки данных.



Внедрение АПК повысит количество детей на программах спортивной подготовки вдвое, а правильная первоначальная ориентация позволит избежать проблем со здоровьем. Также система позволит исключить риск субъективных оценок специалистов на местах, считает Илья Беломытцев, директор по развитию бизнеса в национальном проекте «Образование» ГК Softline.



По мнению активиста Движения родителей Москвы и МО Елены Федяшиной, наличие в школах АПК оправданно, если регламент использования четко определен, а применяются комплексы только по желанию детей и родителей.



«Но в спортивных школах Москвы дети уже сейчас не могут заниматься, если родители не дают согласие на сбор и передачу их персональных данных в объеме, определенном школой», — отмечает она. Цель выявления будущих спортсменов всегда достигалась тренерами без дополнительных технологий и трат финансовых средств, добавляет Елена Федяшина. Она считает выявление спортсменов «новыми затратными технологиями» сомнительным, дорогостоящим и нарушающим права детей и родителей.





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