Нас и здесь неплохо кормят: россияне передумали открывать свой бизнес

Аргументы Недели → Общество 13+

9 сентября 2021, 13:52 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Недавно исследовательская компания Ipsos опубликовала результаты опроса, которые показали: все больше россиян хотят «работать на дядю», нежели открыть свое дело. Особенно в Москве и других крупных городах. Изменения в предпочтениях авторы исследования связывают с последствиями пандемии. Но действительно ли она могла повлиять на спад амбиций наших сограждан? Или, может, люди стали более неприхотливыми, а условия работы в подчинении улучшились?

Согласно данным исследования Ipsos, процент россиян, уверенных в том, что они смогут основать свой бизнес, снизился по сравнению с прошлым годом с 37% до 34%. При этом во втором квартале 2021 года уменьшился и процент желающих открыть свое дело москвичей. Вместо 41% теперь стремятся основать свою компанию только 36%. В других городах-миллионниках показатель упал с 39% до 36%.

Если говорить о возрастной категории, позитивный настрой у поколения Y не критично, но спал, доля заинтересованных в собственном бизнесе среди них теперь составляет 38% вместо 42%. Тем не менее у поколения Z интерес к предпринимательству все-таки сохранился. Доля желающих открыть свой бизнес среди них составляет, как и прежде, 48%.

Между тем авторы исследования уверены, что падение интереса к предпринимательству связано с пандемией, из-за которой многие бизнесмены потерпели крах и лишились достатка. Но так ли это на самом деле?

«Пандемия просто сыграла роль катализатора, который ускорил те социально-психологические процессы, которые зародились уже давно, – говорит кандидат психологических наук, доцент, руководитель департамента менеджмента и управления персоналом «Международной академия бизнеса и управления персоналом» Ирина ВЫПРЯЖКИНА. – Еще более десяти лет назад наша академия проводила среди студентов-менеджеров тех времен исследование уровня притязания или степени трудности задач, которые человек ставит перед собой. И у более, чем 60-ти процентов студентов он оказался низким. При этом уровень самооценки завышен. Вот только свой бизнес предполагает высокий уровень ответственности за себя и других, возможность рисковать и стремление ставить перед собой задачи адекватной сложности. А в ситуации повышенной экономической, социальной нестабильности и несформированности тех личностных особенностей, о которых мы говорили выше, наблюдаются как раз те поведенческие реакции, которые исследовались компанией Ipsos. Ничего удивительного они не показали, хотя и опрос этот весьма интересен. И он ставит перед нами прозрачную задачу: задуматься о дальнейшем воспитании таких ценностей, как ответственность, стремление к выполнению сложных задач и преодолению трудностей».

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