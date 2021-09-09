Уголовное​ дело​ крупного крымского бизнесмена Бейма, обвиняемого в смертельном ДТП, передано из Сак в Симферополь​ ​

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9 сентября 2021, 13:37 Источник: Аргументы недели-Крым

Вдобавок следствие обжаловало решение суда и настаивает на аресте виновника ДТП в результате которого погиб человек.

Сегодня стало известно, что уголовное дело в отношении Сергея БЕЙМА (владельца сети заправочных станций ТЭС) передано из Сак в Симферополь. Причина смены следователя не называется.

Ранее суд отклонил требование о домашнем аресте, оставив за БЕЙМОМ подписку о невыезде. Решение суда обжаловано.

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