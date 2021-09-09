Аргументы Недели Общество 13+

Уголовное​ дело​ крупного крымского бизнесмена Бейма, обвиняемого в смертельном ДТП, передано из Сак в Симферополь​ ​

, 13:37 Источник: Аргументы недели-Крым

Уголовное​ дело​ крупного крымского бизнесмена Бейма, обвиняемого в смертельном ДТП, передано из Сак в Симферополь​ ​

Вдобавок следствие обжаловало решение суда и настаивает на аресте виновника ДТП в результате которого погиб человек.

Сегодня стало известно, что уголовное дело в отношении Сергея БЕЙМА (владельца сети заправочных станций ТЭС) передано из Сак в Симферополь. Причина смены следователя не называется.

Ранее суд отклонил требование о домашнем аресте, оставив за БЕЙМОМ подписку о невыезде. Решение суда обжаловано.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

АОл

Общество

Пересидеть депутатом, стать губернатором?

Пересидеть депутатом, стать губернатором?

В последнем рейтинге богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes бывший подшипниковый магнат Олег Савченко, ныне (с партнерами) контролирующий 30% российского рынка регистраторов, опустился с 10 места в 2020 году (1646 млн руб.) на 22-е (565.32 млн руб.). С другой стороны – в сухих цифрах деклараций невозможно учесть будущий эффект от соглашения по созданию особой экономической зоны портового типа между правительством Астраханской области и портово-логистическая компанией «Каспий» Савченко. Короче говоря – в бизнесе у простого депутата Волгоградской облдумы всё в шоколаде. Чего не скажешь о его политических прожектах, ведь главная мечта – стать губернатором Волгоградской области – всё так же недостижима, как и 20 лет назад, когда Савченко свалился на головы волгоградцев прямиком из Чукотки:

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Шоу-бизнес

В мире

Общество

В мире

В мире

Политика

Происшествия

Происшествия

Общество

Общество