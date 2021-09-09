В метро запустили тематический поезд к 800-летию со дня рождения Александра Невского

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9 сентября 2021, 13:24

Фото: pixabay.com

Поезд, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, запустили на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.



«На Арбатско-Покровской линии новый тематический поезд - он посвящен 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Один шаг в вагон, и вы перенесетесь в лето или зиму - все зависит от того, о каком этапе жизни великого князя захотите узнать. Забегайте в «летние» вагоны, и вы уже в 1240 году: здесь можно узнать все о Невской битве. Заходите в «зимние» вагоны, и вы окажетесь в 1242 году: это full HD погружение в события Ледового побоища. А еще тут можно полюбоваться репродукциями Емельянова, Моллера, Нестерова и многих других великих художников», - говорится в сообщении.



Уточняется, что тематический состав будет ходить до марта 2022 года.





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