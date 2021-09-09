Песков назвал разные версии гибели Зиничева кощунственными измышлениями
9 сентября 2021, 12:39
В Кремле из СМИ узнали о разных версиях гибели главы МЧС Евгения Зиничева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 9 сентября, назвал альтернативные версии гибели Евгения Зиничева "кощунственными измышлениями", - передает ТАСС.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях в Красноярском крае, спасая известного кинорежиссера. Президент РФ Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС России звание Героя России посмертно "за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга".
Завтра Зиничева проводят в последний путь. Прощание пройдет в Москве, похороны - в Петербурге.
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