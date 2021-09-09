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Песков назвал разные версии гибели Зиничева кощунственными измышлениями

, 12:39

Песков назвал разные версии гибели Зиничева кощунственными измышлениями
Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

В Кремле из СМИ узнали о разных версиях гибели главы МЧС Евгения Зиничева. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 9 сентября, назвал альтернативные версии гибели Евгения Зиничева  "кощунственными измышлениями", - передает ТАСС.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях в Красноярском крае, спасая известного кинорежиссера.
Президент РФ Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС России звание Героя России посмертно "за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга".

Завтра Зиничева проводят в последний путь. Прощание пройдет в Москве, похороны - в Петербурге.

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Пересидеть депутатом, стать губернатором?

Пересидеть депутатом, стать губернатором?

В последнем рейтинге богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes бывший подшипниковый магнат Олег Савченко, ныне (с партнерами) контролирующий 30% российского рынка регистраторов, опустился с 10 места в 2020 году (1646 млн руб.) на 22-е (565.32 млн руб.). С другой стороны – в сухих цифрах деклараций невозможно учесть будущий эффект от соглашения по созданию особой экономической зоны портового типа между правительством Астраханской области и портово-логистическая компанией «Каспий» Савченко. Короче говоря – в бизнесе у простого депутата Волгоградской облдумы всё в шоколаде. Чего не скажешь о его политических прожектах, ведь главная мечта – стать губернатором Волгоградской области – всё так же недостижима, как и 20 лет назад, когда Савченко свалился на головы волгоградцев прямиком из Чукотки:

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