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Сергунина: В Москве пройдет акция «В добрые руки» в поддержку животных из приютов

, 11:32

Сергунина: В Москве пройдет акция «В добрые руки» в поддержку животных из приютов
Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы

С 10 по 19 сентября в столице пройдет акция «В добрые руки», на Тверском бульваре москвичи смогут познакомиться с собаками и кошками, которые живут в приютах и находятся в поиске дома и любящих хозяев. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам вице-мэра столицы Натальи Сергуниной, которые приводятся в сообщении, мероприятие объединит тех, у кого уже есть питомец и кто только планирует его завести, горожан и волонтеров, неравнодушных к проблеме бездомных животных.

«К акции присоединились такие фонды помощи животным, как «Рэй», «Лапа дружбы», «Собаки, которые любят», «Котодетки» и другие. Специалисты и волонтеры проведут для посетителей лекции по зоопсихологии, воспитанию домашних любимцев и уходу за ними», - рассказала Наталья Сергунина.

Сообщается, что лекторий будет открыт для всех желающих с 15:00 до 19:00 в будние дни, с 12:00 до 19:00 по выходным. Для тех, кто только собирается взять собаку или кошку, предусмотрена специальная зона, где гости смогут пообщаться или погулять с подопечными приютов. Сделать это можно в любой день с 11:00 до 19:00.

При этом на акцию приглашают прийти и с собственными питомцами. Например, на кинологической площадке будут обучать основам дрессировки. В будние дни занятия с кинологом пройдут с 15:00 до 19:00, в выходные - с 14:00 до 19:00. В зоне груминга домашним любимцам сделают экспресс-укладку или процедуру по уходу за ушками и коготками. Кроме того, для четвероногих подготовили полосу препятствий и другие развлечения.

Также на бульваре будет работать спецавтомобиль столичного комитета ветеринарии. Это мини-ветклиника на колесах, обычно она используется для оказания ветеринарных услуг на дому и неотложной помощи домашним животным. В рамках акции ветеринарные специалисты будут консультировать по правильному содержанию и кормлению животных, проводить клинический осмотр и делать УЗИ. Владельцы питомцев также смогут привести своих четвероногих друзей на бесплатную вакцинацию против бешенства.

Уточняется, что площадки акции будут открыты ежедневно с 11:00 до 19:00. Вход свободный. Желающие смогут приобрести полезные аксессуары, средства для ухода, лакомства и игрушки для своего питомца или животного из приюта.

Поддержать фонды помощи бездомным животным также можно через благотворительный сервис mos.ru. Для этого нужно выбрать интересующую программу в разделе фондов, затем указать сумму пожертвования и нажать кнопку «Помочь». Если пользователь не авторизовался, система предложит сделать это, чтобы выполнить перевод. Сервис доступен и в городском мобильном приложении «Моя Москва». Все средства перечисляются напрямую в фонды. Отчеты некоммерческих организаций о расходовании средств публикуются на их страницах на портале «Душевная Москва».

Благотворительный сервис был создан на mos.ru в октябре 2020 года департаментом информационных технологий совместно с комитетом общественных связей и молодежной политики. Среди партнеров проекта - организации, которые занимаются системной адресной помощью тяжелобольным детям и взрослым, людям с особенностями здоровья, малоимущим и оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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