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Аналитик Владимир Ульянов предупредил, как не стать жертвой мошенников по краже данных в интернете

, 11:30

Аналитик Владимир Ульянов предупредил, как не стать жертвой мошенников по краже данных в интернете
фото: pixabay.com

Аналитик Владимир Ульянов рекомендует всегда скептически относиться к входящим сообщениям, по каким бы каналам они не приходили: звонки, электронная почта, сообщения в мессенджерах и социальных сетях.

По словам эксперта, большинство сообщений, которые получают граждане, «как минимум нежелательны, а то и потенциально опасны». Особенно это важно знать сейчас, когда активизировали мошенники.

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что банк выявил новую схему мошенничества на портале «Госуслуги», нацеленную на кражу данных.

В беседе с RT Ульянов советует отказаться от перехода по присланным ссылкам и обратиться в организацию по официальным контактам. По его рекомендации, лучше потратить свое время, вместо того, чтобы потратить свои данные или деньги.

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