Жители нижнего Амура получили бесплатную рыбу

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9 сентября 2021, 11:07

50 жителей сел Сусанино и Аннинские Минеральные Воды Ульчского района Хабарвоского края получили бесплатную рыбу от местного рыболовецкого колхоза. В числе получателей пенсионеры, ветераны труда, труженики тыла, матери-одиночки, многодетные семьи и инвалиды.

«Спасибо большое! Хорошая рыба, большая. Я ее заморозила», - рассказала жительница села Аннинские Минеральные Воды Екатерина Савеличева.

«Я тоже заморозила! Мне осеннюю кету прямо домой привезли. Оставлю на зиму, когда рыбы не будет, из нее потом такие вкусные пельмешки получаются!», - поделилась односельчанка Екатерины Ольга Карюк.

Рыбу жителям нижнеамурских сел предоставил рыболовецкий колхоз имени Памяти Куйбышева из села Сусанино. Всего тем, кто самостоятельно не может поймать «осёнку» (именно так на Амуре называют кету, пойманную во время осеннего нереста), рыбопромышленники раздали около 700 килограммов.

«В прошлом году, когда сети были запрещены, мы пытались легально поймать и смогли лишь около двух тонн выловить. Естественно, при таких уловах и речи быть не может об участии в каких-либо проектах. В этом году, когда есть сети и относительно адекватное регулирование, есть результаты: рыба пришла, мы ее поймали и теперь она есть в холодильниках наших односельчан», - рассказал председатель рыболовецкого колхоза имени Памяти Куйбышева Александр Клепиков.

Представители рыбопромышленников уверяют: готовы и рады раздавать и больше при условии, что будет что раздавать.

«В реальности воплощается концепция социально-ответственного бизнеса, когда рыбодобывающее предприятие, имеющее возможность поймать рыбу, часть этой рыбы отдает населению. Именно социальные обязательства предприятий и цель повысить уровень жизни местного населения должны быть ключевым фактором при распределении ресурса», - подчеркнул председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля.

Напомним, осенняя путина продлится на Амуре до 15 октября. Рыбакам разрешено выловить лишь 13 тысяч тонн лосося. К слову, это самый скромный прогнозируемый улов за последние 12 лет.

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