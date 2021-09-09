Семьи со вторым ребёнком в Приморье получат 258,5 миллиона рублей поддержки

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9 сентября 2021, 10:39

При рождении второго ребёнка в Приморье родители могут воспользоваться региональным материнским капиталом, размер которого в этом году составляет почти 192 тысячи рублей. Уже почти 1,6 тысячи семей частично или полностью воспользовались этой краевой выплатой.

Большая часть из них – чуть более полутора тысяч родителей – направили средства на улучшение жилищных условий, сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

«Использовать региональный материнский капитал можно при покупке квартиры или строительстве дома, а также на погашение первоначального взноса по ипотеке или очередного ипотечного платежа», – уточнили специалисты соцподдержки.

В этом году, по данным ведомства, расходы краевого бюджета на эти цели составили 258,5 миллиона рублей.

Ещё 3,1 миллиона рублей родители решили потратить на оплату образовательных услуг – такое направление выбрали 58 семей Приморского края.

Средства регионального материнского капитала можно также направить на товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Но в текущем году таких запросов, как отметили в министерстве труда и социальной политики Приморья, не поступало.

Как известно, региональный материнский капитал при рождении второго ребёнка стали выплачивать благодаря реализации национального проекта «Демография». Право на выплату возникает у женщин, имеющих российское гражданство и постоянно проживающих на территории Приморского края, при рождении второго ребёнка, имеющего гражданство Российской Федерации.

Кроме того, в крае реализуется региональная госпрограмма «Социальная поддержка населения Приморского края на 2020 - 2027 годы».

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