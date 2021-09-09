Находку ждёт порядок в пассажирских перевозках

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9 сентября 2021, 10:32

Находка, вид на город. фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

Сегодня, 9 сентября 2021 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко с рабочей поездкой посетил Находкинский городской округ. На встрече с коллективом ООО «Восточная стивидорная компания» обсуждали волнующие жителей проблемы, в том числе работу общественного транспорта.

Главе края задавали вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, состояния дорог и общественного транспорта. Так, люди отмечали, что на линии выходят старые автобусы, которые очень часто ломаются. Для жителей посёлка Врангель на дорогу до Находки уходит час-полтора драгоценного времени.

Олег Кожемяко поручил главе Находки Тимуру Магинскому навести порядок в пассажирских перевозках и впредь держать этот вопрос на особом контроле.

Как пояснил глава Находкинского городского округа, с 2022 года в муниципалитете переходят на регулируемый тариф, где обязательными условиями для перевозчика станут строгое соблюдение на маршруте графика движения и наличие в автобусном парке машин не старше трёх лет.

«Каждый автобус будем отслеживать по спутнику», – заверил Тимур Магинский.

Также в посёлке Врангель в рамках плана социально-экономического развития Находкинского городского округа запланировано обеспечить вечернее освещение, установить светофоры.

«Освещение в первую очередь нужно делать на социальных объектах. Подчеркну, что положительные изменения в посёлке уже есть – мы приводим в порядок парки, скверы, ремонтируем дороги. И по всем вашим предложениям в области здравоохранения, освещения, установки светофоров, строительства спортивных объектов работа будет организована», – подчеркнул Олег Кожемяко, обращаясь к докерам Восточной стивидорной компании.

Также на 9 сентября у губернатора Приморья в ходе его рабочей поездки в Находкинский городской округ запланированы встречи с трудовыми коллективами, предпринимателями города.

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