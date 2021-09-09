Аграрии Челябинской области прокомментировали меры поддержки, предложенные губернатором

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9 сентября 2021, 09:52 Татьяна Михайлова Источник: «Южноуральская панорама»

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Для компенсации части затрат сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим от засухи, Алексей Текслер принял решение выделить 500 миллионов рублей из областного бюджета.

300 миллионов рублей будут направлены на закупку кормов для сохранения численности маточного поголовья крупного рогатого скота, 200 миллионов рублей — на покупку семян, чтобы сохранить посевные площади и качественно провести яровой сев в следующем году.

Об этом было объявлено вчера во время совещания губернатора Челябинской области, посвященном уборочным работам. Напомним, что этим летом на территории Южного Урала наблюдалась почвенная и атмосферная засуха. В 11 районах были введены режимы ЧС. Тем не менее, в регионе планируется собрать 1,1 миллиона тонн зерновых, а также выполнить план по сбору овощей, сообщает пресс-служба правительства. Этого удастся достичь благодаря техническому и технологическому обновлению сельскохозяйственной отрасли.

Мнения аграриев Челябинской области о введенных Алексеем Текслером мерах поддержки опубликовала «Южноуральская панорама».

Аграрии Челябинской области прокомментировали «Южноуральской панораме» введенные Алексеем Текслером меры поддержки. Председатель СПК «Сарафаново» Чебаркульского района Валерий Шалагинов отметил, что это станет хорошим подспорьем для сельхозтоваропроизводителей. «Чтобы сохранить в условиях нынешней летней засухи поголовье крупного рогатого скота, не потерять положительную динамику по продуктивности, пришлось взять кредиты, ведь отрасль молочного животноводства одна из самых затратных», — добавил Валерий Шалагинов.

«Эта поддержка аграриев, как и новый региональный закон, принятый по предложению губернатора, о снижении вдвое единого сельхозналога, поможет пострадавшим от засухи аграриям как-то выжить, убрать выращенный с таким трудом урожай», — подчеркнул председатель комитета по аграрной политике ЧРО организации «Опора России», заместитель директора СХП «Хлебинка» Верхнеуральского района Евгений Фомин.

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