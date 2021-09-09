Пересидеть депутатом, стать губернатором?

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9 сентября 2021, 09:53 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

В последнем рейтинге богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes бывший подшипниковый магнат Олег Савченко, ныне (с партнерами) контролирующий 30% российского рынка регистраторов, опустился с 10 места в 2020 году (1646 млн руб.) на 22-е (565.32 млн руб.). С другой стороны – в сухих цифрах деклараций невозможно учесть будущий эффект от соглашения по созданию особой экономической зоны портового типа между правительством Астраханской области и портово-логистическая компанией «Каспий» Савченко. Короче говоря – в бизнесе у простого депутата Волгоградской облдумы всё в шоколаде. Чего не скажешь о его политических прожектах, ведь главная мечта – стать губернатором Волгоградской области – всё так же недостижима, как и 20 лет назад, когда Савченко свалился на головы волгоградцев прямиком из Чукотки:

«В распоряжении "Известий" оказались документы, проливающие свет на судьбу 35 миллионов долларов, исчезнувших из Фонда экономики Чукотки в 1999-2000 годах. Эти деньги предназначались на нужды автономии, однако были истрачены бывшим директором фонда Олегом Савченко и его заместителем Александром Москаленко совсем на иные цели».

Вот как про иные цели говорил в интервью газете «Ведомости» первый зампредседателя Росавтобанка Александр Кулаков. С его точки зрения, в 2000 г. предприятие “Московский подшипник” (МП) подверглось попытке недружественного поглощения:

«Поглощение МП имело для Савченко неприятные политические последствия. В 2000 г. он решил баллотироваться в губернаторы Волгоградской области. В разгар предвыборной борьбы Генпрокуратура завела дело по факту нецелевого использования средств из внебюджетных фондов администрации Чукотского автономного округа – Фонда экономики Чукотки и Фонда развития экономики Чукотки.

“Мы действительно информировали правоохранительные органы о том, что Савченко скупал акции МП на деньги фондов, предназначенные для финансирования северного завоза”, – говорит Кулаков».

В 2002 случился «Норд–ост» - теракт в Театральном центре на Дубровке, так с распада СССР стал называться дворец культуры 1-го Государственного подшипникового завода («Московский подшипник»). Никакой информации о том, что Олег Савченко или его Европейская подшипниковая корпорация, сдававшая помещение ДК для мюзикла в аренду, как-то помогали пострадавшим и родным жертв теракта у нас нет. Да и зачем? Савченко было на что тратить деньги.

В 2016, чтобы попасть в Госдуму, Олегу Савченко пришлось переметнуться из «Единой России». Очень интересно почитать что он тогда наговорил в интервью «Новым известиям»:

«– Олег Владимирович, почему ушли от единороссов?

– Я был основателем партии «Единая Россия» в Волгоградской области, когда регион еще входил в так называемый «красный пояс». В настоящее время, надо прямо сказать, в Волгограде партию подменили чиновники. Партийной структуры по сути нет. И они считают, что это люди должны быть обязаны им во всем, а не наоборот. Такая вот подмена понятий. Да еще – коррупционные скандалы в режиме нон-стоп. Одно принуждение бюджетников к перечислению денег в областной благотворительный фонд социальной поддержки населения чего стоит! А последний пример – так называемые «праймериз», на которые мобилизовали всех руководителей районов и департаментов областной администрации. Вместо убеждения людей в своей правоте, объяснения собственной позиции вся агитация свелась к угрозам в адрес подчиненных и недовольных.

– В случае прохождения в Госдуму нового созыва, какие действия вы предпримете в первую очередь?

– Во-первых, будем выступать против увеличения пенсионного возраста».

В итоге в Госдуму Савченко тогда не попал, пришлось довольствоваться статусом депутата облдумы. А в области то, между прочим, к тому времени уже два года как губернатор Бочаров, под чьим знаменем (губернатор возглавил региональный список «ЕР») сейчас Олег Савченко идёт в Госдуму по 84 одномандатному округу (Тракторозаводский район Волгограда, город Волжский, Быковский, Ленинский, Николаевский, Палласовский, Среднеахтубинский и Старополтавски районы области). Флюгер и политический приспособленец? В любом случает такой выбор - старого коня, который борозды не испортит – ничего общего не имеет ни с декларируемым партией власти обновлением депутатского корпуса, ни с запросом избирателей на социальную справедливость. Вот как, например, представляют нашего мечтателя занять когда-нибудь вожделенное губернаторское кресло в издании «Волжский.ру»: «Любитель казино и пингвинов Олег Савченко».

Если с пингвинами (как и с папуасами) всё понятно, то вот про казино мы услышали впервые. Видимо, про эту любовь слух пошел после вот этого опроса издания «Блокнот Волгоград», опять же - глас народа:

«Мужчина, работавший ранее в казино, и вовсе не скрывал эмоций:

- Я его лично знаю. Я работал в казино лет 12 назад, пока законно было. А он приходил в ВИП-зал играть. Не дай бог вообще никому этого человека видеть в гневе».

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