Сергей Безруков в Алуште столкнулся с проблемой парковки лимузина

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9 сентября 2021, 09:31 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

Приехав по частному приглашению осмотреть город он долгое время искал место припарковать машину, но так и не нашел.



Где в итоге приткнули его лимузин не уточняется – очевидцы сообщают лишь, что оставить там машину без присмотра было невозможно и водитель постоянно вынужден был маневрировать на «пятачке».



А в общем Алушта Сергею БЕЗРУКОВУ понравилась.



С какой целью в этот раз актер приехал в Крым не уточнялось.

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