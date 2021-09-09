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Сергей Безруков в Алуште столкнулся с проблемой парковки лимузина

, 09:31 Источник: Аргументы Недели - Крым

Сергей Безруков в Алуште столкнулся с проблемой парковки лимузина
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

Приехав по частному приглашению осмотреть город он долгое время искал место припарковать машину, но так и не нашел.

Где в итоге приткнули его лимузин не уточняется – очевидцы сообщают лишь, что оставить там машину без присмотра было невозможно и водитель постоянно вынужден был маневрировать на «пятачке».

А в общем Алушта Сергею БЕЗРУКОВУ понравилась.

С какой целью в этот раз актер приехал в Крым не уточнялось.

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