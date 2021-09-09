В нацпарке «Таганай» завершается волонтерский сезон

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9 сентября 2021, 09:18 Анна Поперечная

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В финальной акции, организованной Национальным советом по корпоративному волонтерству и медиахолдингом «Гранада Пресс», приняли участие представители восьми южноуральских компаний.

Напомним, акция «Добрые дела для Таганая» стартовала в мае этого года. За это время волонтеры инвестировали почти 500 (!) часов в благоустройство территории. В сентябре добровольцы приняли участие в обустройстве туристической тропы к Большо Каменной реке и покраске беседок на территории Центральной усадьбы нацпарка.

«Сегодня мы завершаем летний сезон проекта «Добрые дела для Таганая. Волонтеры покрасили деревянные детали, из которых вскоре будет собран настил для новой туристической тропы на Большую Каменную реку, ее открытие состоится в октябре», – рассказала Инна Гладышева, пресс-секретарь национального парка «Таганай».

По словам председателя регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Челябинской области, управляющего по работе с общественными организациями и корпоративным благотворительным программам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Анны Бушляковой, проект показал, что корпоративные волонтеры региона готовы к партнерству, способны объединять усилия и добиваться результатов.

«К проекту присоединились волонтеры многих известных компаний, все наши организованные акции были многочисленными, что говорит о высоком потенциале корпоративного волонтерства в Челябинской области и большом внимании компаний к экологической повестке. НСКВ помогает продвигать и масштабировать лучшие добровольческие практики, в том числе в области экологического волонтерства. Для нашей компании, как и для всех передовых компаний в мире, сохранение окружающей среды — один из ключевых приоритетов», – отметила она.

Отметим, что итоги проекта «Добрые дела для Таганая» организаторы подведут в конце сентября, будут отмечены самые активные волонтеры, а также станут известны победители фотоконкурса «Твое волонтерское лето». Специальные призы подготовит медиахолдинг «Гранада пресс».

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