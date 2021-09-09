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На Украине микроавтобус с паломниками попал в ДТП, погиб гражданин Израиля

, 09:01

На Украине микроавтобус с паломниками попал в ДТП, погиб гражданин Израиля
Мерседес, фото: pixabay.com

На Украине ранним утром четверга микроавтобус Mercedes Sprinter с паломниками-хасидами попал в ДТП в Белоцерковском районе Киевской области. В результате аварии, которая произошла на 109-м километре трассы Киев-Одесса, вблизи села Чупира, погиб один человек - гражданин Израиля.

По данным МВД Украины, около 4.00 водителя микроавтобуса ослепили светом фар встречной машины, в результате он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения. Уворачиваясь от столкновения, микроавтобус врезался с встречным автобусом. От удара его выбросило на другую сторону дороги в поле.

37-летний водитель Mercedes Sprinter перевозил 13 пассажиров - паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь". Погибшему израильтянину было 45 лет. Другие пассажиры микроавтобуса не пострадали.

В этом году 6-7 сентября отмечают еврейский Новый год Рош ха-Шана. В Израиле Новый год начали праздновать в понедельник с заходом солнца. Хасиды ежегодно приезжают в Умань отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках, - передает РИА Новости.

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