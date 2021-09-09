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МВД: Две 13-летние девочки пропали в Лесосибирске Красноярского края, детей ищет полиция

, 08:52 Источник: ngs24.ru

МВД: Две 13-летние девочки пропали в Лесосибирске Красноярского края, детей ищет полиция
Фото из соцсетей

Полиция ищет двух 13-летних девочек, ушедших вечером 7 сентября из дома в Лесосибирске Красноярского края. Пропали Лена Белова и Диана Шульц. Сообщение о поиске школьниц появилось в социальных сетях. В полиции сообщили, что узнали о пропавших девочках из соцсетей. От родителей девочек по данному факту заявлений не поступало.

На поиски школьниц по указанию руководства ОМВД России по городу Лесосибирску поднят весь личный состав отдела. Устанавливаются все обстоятельства пропажи несовершеннолетних.

Красноярские СМИ пишут, что девочки уехали из дома. Лена и Диана переночевали у подруги в Колесниково с 7 на 8 сентября. С утра школьницы сели в такси и поехали в Новоенисейск. Далее их след потерялся. Местные жители рассказывают, что якобы видели школьниц 6 сентября в автобусе на пути в Колесниково, а позднее, одну из подруг спящей на обочине, недалеко от въезда в поселок.

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