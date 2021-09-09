Рундальский дворец: тайны латвийского Версаля

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9 сентября 2021, 08:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Одна из самых страшных легенд Латвии берет свое начало с тех времен, когда в Рундальском дворце появился всесильный фаворит Екатерины Великой…

В переводе с немецкого Рундальский дворец – «долина спокойствия», который является из наиболее красивейших дворцов Латвии.

Когда-то фаворит императрицы Анны Иоанновны Эрнст Иоганн Бирон приобрел поместье Руэнталь, которое находилось на территории современной Латвии. Это случилось в 1735 году…

В августе того же года в поместье Руэнталь прибыл архитектор русского двора Франческо Растрелли, чтобы построить каменный дворец. Интересно, в строительстве дворца участвовало 268 человека. Фаворит императрицы не скупился на роскошь: например, покрытие крыши было из луженой жести, которая сверкала на солнце, как серебро. Весь дворцовый комплекс, включая охотничий и французский парки, занимает площадь более 70 га. На двух этажах дворца находится 138 помещений. Эрнст Бирон хотел иметь помпезный дворец, который «напоминал бы» Версаль… Понятно, почему известные мастера того времени создали шикарные интерьеры замка: восхитительные росписи на сиенах и потолках дворца выполняли итальянские мастера Карло Зуччи и Франческо Мартини, шикарная лепка на искусственном мраморе была создана скульптором Граффом.

Насколько прекрасен дворец, настолько ужасающая легенда преследует его…

Все «страшное» началось с того момента, когда Екатерина Великая решила подарить своему фавориту Платону Зубову такую красоту… Только после кончины императрицы Зубов решает поселиться в Рундальском дворце. Роскошь, балы, приемы устраивал «экс»-фаворит в своем дворце. Вот на одном таком балу Платон Зубов знакомится с польской красавицей Теклой Валентинович. На тот момент ему было 54 года, а девушке всего 20. Но это не смутило ловеласа, и он добился расположение красавицы! Свадьба состоялась. Супруги прожили вместе год, и неожиданно Зубов скончался – его нашли мертвым в собственной постели. Лекарь сказал, что он умер от разрыва сердца, но местные жители в это не верили… Молодая и веселая вдова моментально уезжает в Вену, где проводит прекрасно время, а потом вновь… выходит замуж… В те времена упорно ходили слухи, что Платон Зубов был отравлен своей женой по приказу императора Александра Первого за участие в заговоре и убийстве императора Павла Первого…

Вряд ли мы сможем узнать, что произошло на самом деле, но с тех пор о дворце появился призрак: каждое полнолуние, вокруг дворца вихрем мчится шестерка черных лошадей, а управляет ими Платон Зубов… Сделав несколько кругов лошади останавливаются у входа и бывший хозяин входит во дворец, оттуда тут же раздаются стоны, женские рыдания… Есть те, кто утверждал, что слышал голос, который говорил: «Умели травить, умейте и ответ держать!» Всю ночь продолжаются стоны, крики, вздохи и только с первыми петухами все затихает…

Возможно, что это легенда, но местные жители утверждают, что слышали нечто подобное…

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