Cергей Собянин не поддержал идею объединения Москвы и Московской области в один регион

Cергей Собянин не поддержит идею объединения Москвы и Московской области в один регион. По мнению столичного мэра, объединение Москвы и Подмосковья усложнило бы управление всем регионом.
Собянин в интервью "Комсомольской правде" пояснил, что "система государственного управления в Москве и Московской области, в муниципальных образованиях Подмосковья очень сложная".
"Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить", - пояснил он свое мнение, подчеркнув, что система управления "выстроилась. По словам Собянина, у Москвы хватает своих проблем и задач, и не нужно пытаться "объять необъятное".
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