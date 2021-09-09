Cергей Собянин не поддержал идею объединения Москвы и Московской области в один регион

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9 сентября 2021, 08:27 Источник: Комсомольская правда

Сергей Собянин, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Cергей Собянин не поддержит идею объединения Москвы и Московской области в один регион. По мнению столичного мэра, объединение Москвы и Подмосковья усложнило бы управление всем регионом.

Собянин в интервью "Комсомольской правде" пояснил, что "система государственного управления в Москве и Московской области, в муниципальных образованиях Подмосковья очень сложная".

"Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить", - пояснил он свое мнение, подчеркнув, что система управления "выстроилась.

По словам Собянина, у Москвы хватает своих проблем и задач, и не нужно пытаться "объять необъятное".

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