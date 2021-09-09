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Заседание суда по делу об убийстве двух девочек в Кузбассе пройдёт в закрытом режиме

, 08:07

Заседание суда по делу об убийстве двух девочек в Кузбассе пройдёт в закрытом режиме
фото: pixabay.com

В Кемеровской области следствие вышло в суд с ходатайством об аресте подозреваемого в убийстве двух 10-летних девочек в Киселевске. В суде Центрального района Кемерово в четверг сообщили, что заседание будет проходить в закрытом режиме.

Подозреваемый доставлен в суд. Источник агентства "Интерфакс" раскрыл, что ему предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ, в том числе растление малолетних. Именно это стало причиной проведения суда в закрытом режиме.

В понедельник утром в Киселевске две девочки ушли в школу и не вернулись. По камерам наружного наблюдения было установлено, что вечером они были в магазине с незнакомым мужчиной, он купил им сладости и увел с собой в неизвестном направлении. Ночью родители обратились в полицию.

Во вторник днем был задержан ранее судимый за насилие над несовершеннолетним 41-летний житель Мысков. Подозреваемый переехал в Киселевск, но не был поставлен на административный учет.

Тела девочек со следами насилия были обнаружены в заброшенном доме.

Возбуждено Уголовные дела возбуждены по статьям "убийство двух малолетних лиц" и "по факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы".

Инцидент получил общественный резонанс. 

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