Уникальный музей «Поезд Победы» в Приморье принял 200-тысячного посетителя

Аргументы Недели → Общество 13+

9 сентября 2021, 06:18

Во Владивосток передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в канун очередной годовщины победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Приморцы проявили большой интерес к мемориальному эшелону, а одной из жительниц краевого центра повезло стать 200-тысячным посетителем выставки на колёсах.

Посмотреть экспозицию «Поезда Победы», которая реально погружает его посетителей в атмосферу, быт и обстановку военных лет, Ольга пришла с двумя маленькими детьми. Ведь так наглядно рассказать им о героических страницах истории Великой Отечественной войны случается не часто.

«Я пришла на выставку с двумя детьми. Старшая дочка сейчас в школе. Очень понравилось, давно хотела попасть на «Поезд Победы». Рада, что удалось это сделать. Забрала буквально последний временной слот на сайте. Слёзы выступали на всём пути, на протяжении всей экскурсии. Хотелось показать детям, чтобы они понимали и знали, что было такое время, ценили то, что у нас есть сейчас. Осталась очень довольна», – рассказывает 200-тысячный посетитель выставки.

Её дети – восьмилетний сын Слава и шестилетняя дочь Настя остались также под большим впечатлением от увиденного в музейном эшелоне. Как рассказал Слава, он обязательно расскажет об уникально «Поезде Победы» своим друзьям.

За время стоянки музейного эшелона во Владивостоке его посетили около 6 тысяч человек, в том числе около тысячи школьников со всего Приморья – из Артёма, Лесозаводска, Спасска-Дальнего, Фокино, Уссурийска, Надеждинского, Шкотовского, Хасанского районов, а также из краевого центра.

«Уникальную выставку «Поезда Победы» в Приморье за шесть дней посетил около шести тысяч человек. Некоторые люди приехали специально из других регионов, чтобы посмотреть экспозицию. Например, сегодня к нам в гости пришла дочь Героя Советского Союза пограничника Демократа Леонова, которая специально приехала из Москвы, так как в столице она не могла посетить поезд», – рассказала заместитель директора краевого департамента внутренней политики Ольга Ивченко.

Как отметили организаторы проекта музея на колёсах, люди во Владивостоке и Приморье очень отзывчивые, а значит, не исключено, что «Поезд Победы» вернётся на берега Тихого океана, где завершилась Вторая мировая война, ещё не один раз.

«Публика во Владивостоке очень отзывчивая. Люди уходят со слезами на глазах. Если мы можем вызывать такие эмоции, значит, работаем не зря. Кроме того, сегодня во Владивостоке знаковое событие: выставку посетила двухсоттысячная гостья. Это довольно большое количество людей, ведь мы работаем в условиях пандемии, и у нас ограничено количество групп, которые мы можем пускать в музей. Тем не менее, у нас проходит около тысячи человек в день. Задача поезда, чтобы музей приехал к людям. Могу сказать, что в некоторые места мы возвращаемся снова, не исключено, что мы ещё раз приедем на Дальний Восток. Ну а сейчас мы продолжим наш путь: следующие на маршруте – Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре», – рассказал администратор проекта «Поезд Победы», представитель медиа-группы «Красный квадрат» Сергей Лукша.

«Поезд Победы» стал первой в мире иммерсивной (то есть погружающей в обстоятельства, создающей эффект реального присутствия в показываемых событиях) инсталляции в движущемся составе воинского эшелона. Экспозиция размещена в девяти вагонах, каждый из которых посвящён отдельной странице истории Великой Отечественной войны. Создатели постарались показать все стороны жизни нашего народа в годы лихолетья, начиная с мирного предвоенного времени и последних часов перед вероломным нападением фашистов на нашу Родину и пригородного, дачного поезда на фронт, а также ужасов концлагеря, будней санитарного поезда, банно-прачечных подразделений, блокадного Ленинграда. Есть в экспозиции и штабной вагон, и бронепоезд, и вагон возвращающихся домой с Победой фронтовиков.

Своё путешествие по стране железнодорожный музей начал в октябре 2020 года с Курского вокзала в Москве. За это время эшелон преодолел свыше 40 тысяч километров. Владивосток стал 68-м городом, а Приморье – 45-м регионом в маршруте движения «Поезда Победы».

Проект реализован творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги», а также краевого правительства Приморья, краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Тихоокеанского флота и регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

На сайте проекта в настоящее время доступен виртуальный тур по «Поезду Победы» в формате 360. Его можно посмотреть в любое удобное время, не выходя из дома.

Фото: Роман Павловский

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости