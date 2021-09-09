Жители двух муниципалитетов Приморья получат отремонтированные медучреждения

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9 сентября 2021, 06:11

Фото пресс-службы правительства Приморского края

Ещё до конца этого года в селе Владимиро-Александровское и городе Партизанске по федеральной программе модернизации первичного звена отремонтируют учреждения здравоохранения. На эти цели предусмотрели 40,8 миллиона рублей.

Стационару, детской и взрослой поликлиникам в селе Владимиро-Александровское меняют кровлю, системы водоснабжения и канализации, устанавливают новую пожарную сигнализацию. Первый этаж здания поликлиник ремонтируют по проекту бережливого производства. Параллельно благоустраивают прилегающую территорию, поставят забор. В планах следующего года – внутренняя отделка помещений, отмечают в краевом министерстве здравоохранения Приморья.

Закрыто на капитальный ремонт и целое крыло здания поликлиники в Партизанске. Здесь идут работы по замене крови, внутренней отделке – по проекту, аналогичному применённому в ведущих медучреждениях края. Прокладываются новые электросети, проводится замена сетей отопления, канализации, водоснабжения.

Федеральная пятилетняя программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в Приморье с начала текущего, 2021 года: строятся новые медицинские объекты, капитально ремонтируются поликлиники и больницы, будет поставлено современное лечебное и диагностическое оборудование и санитарный транспорт. На эти цели Приморскому краю выделили 1,5 миллиарда рублей в год.

За прошедшие с начала этого года восемь месяцев медучреждения края уже получили 42 санитарных автомобиля, в 33 из них ведутся капитальные ремонты, в том числе в 23 в районах Приморья. В десять крупных больниц и поликлиник края поставлено 76 единиц диагностического оборудования.

Всего за пять лет в медицинские учреждения Приморья поступит 356 единиц современного оборудования, в том числе маммографы, флюорографы, магнитно-резонансные и компьютерные томографы. Предстоит построить 28 медицинских объектов, из них 14 – быстровозводимых. А 124 объекта получат капитальный ремонт. Автопарки медицинских учреждений пополнятся 343 санитарными автомобилями.

Напомним, в крае реализуется региональная госпрограмма «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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