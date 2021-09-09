Как «Полковник Кентукки» покорил мир своим жареным цыплёнком и стал масоном

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9 сентября 2021, 07:57 Наталья Полянская

Фото из открытых источников

Сегодня прошёл ровно 131 год со дня рождения всемирно известного американского ресторатора. Но мало кто знает, чем жил создатель KFC.



Харланд Сандерс родился 9 сентября 1980 года в обеспеченной семье в городе Генривилл штата Индиана. Отец мальчика умер, когда ему было 5 лет. Матери пришлось много работать, в это время Харланд увлёкся готовкой. В 7 классе его выгнали из школы. Когда мать нашла нового возлюбленного, то мальчику пришлось бежать из дома из-за побоев отчима. Сандерс сбежал жить к дяде, после чего поступил добровольцем в армию США на Кубе, для этого он подделал дату рождения в паспорте. В армии он занимался тем, что вычищал навоз конюшен.

После военной службы парень колесил по разным штатам и попробовал множество профессий. Он работал кузнецом, мойщиком рельсов, кочегаром, страховым агентом, фермером и шахтёром. И параллельно учился в университете ЛаСалль на предпринимателя.

В 40 лет он работал на заправочной станции в Кентукки. И готовил там различные блюда из курицы. Его популярность росла и он переехал в местный мотель с кафе, где продолжал совершенствовать свои рецепты. Сандерс покорил весь город и губернатор наградил его титулом «Полковник Кентукки».



В 1950 годы Сандерс стал масоном и членом множества других организаций подобной направленности. В течении последних 20 лет жизни он выработал свой собственный стиль и всегда носил исключительно белый костюм. В 65 лет Полковник Сандерс продал свою франшизу за 2 миллиона долларов. Умер Харланд в Луисвилле от воспаления лёгких.





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