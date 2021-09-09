«Если я чешу в затылке – не беда!»: жизнь Бориса Заходера

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9 сентября 2021, 07:58 Наталья Полянская

Фото из открытых источников

9 сентября 1918 года родился советский российский писатель Борис Владимирович Заходер. Его беззаботные детские стихотворения и сказки знает каждый.



Заходер родился в городе Кагуле в семье юриста Владимира Борисовича Заходера и Полины Герценштейн. Мать Бориса работала переводчицей, закончила жизнь самоубийством, когда мальчику было 14 лет. Прадед Бориса печатался в российской прессе на русском и еврейских языках.



Детство Заходера прошло в Одессе, а позднее в Москве. В 1935 году мальчик окончил школу. Позже поступил в Московский авиационный институт, но не смог закончить там обучение. Борис с детства любил биологию и поступил на биологический факультет Казанского университета, после чего перевелся в МГУ. Позже судьба все-таки свела его с литературой и молодой человек поступил в Литературный университет и начал публиковать свои стихи.



В 1939 году Борис ушёл на советско-финскую войну добровольцем и вернулся в 1940 году. Работал в редакции газеты «Огонь по врагу».



После войны Борис Заходер продолжил учёбу в Литинституте до 1947 года. В это же время в журнале «Затейник» опубликовали его стихотворение «Морской бой» в качестве дебюта. С 1955 года поэт продолжал писать детские стихи и сказки. Вскоре он вступил в Союз писателей СССР. После выхода первой книги Заходер сразу же стал популярен. Его произведения и по сей день любят все дети и взрослые.



Самыми известными произведениями Бориса Заходера можно назвать переведённые сказки: «Алиса в Стране Чудес», «Винни-Пух и все-все-все», «Питер Пэн».



С личной жизнью у писателя сложилось не просто. Заходер был женат трижды. В 1934 году он сыграл свадьбу с Ниной Зозулей, но, к сожалению, жена не отличалась верностью мужу. Из-за постоянных измен с её стороны пара распалась. После развода писатель впал в длительную депрессию, ни с кем не общался и стал очень замкнутым. Новая возлюбленная растопила сердце Бориса, ею оказалась Кира Смирнова. Этот брак просуществовал 21 год. Судьба свела писателя с третьей дамой сердца - Галиной Романовой. Она была фотохудожницей и автором многих произведений. В последствие она выпустила книгу «Заходер и все-все-все». Скончался Борис Заходер в 2000 году в городе Королёв, ему было 82 года.





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