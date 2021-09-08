Заммэра Владимир Ефимов рассказал о планах по выпуску «зелёных» облигаций для физических лиц

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8 сентября 2021, 22:06

Москва планирует выпускать «зелёные» облигации для обычных москвичей, причём объём выпуска может достигнуть пяти миллиардов рублей, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В мае текущего года Москва первой в стране начала выпускать «зелёные» облигации сроком обращения на семь лет. Сумма ценных бумаг составила 70 млрд рублей, а спрос на их приобретение в 1,2 раза превысил предложение. Несмотря на то, что облигации выпускались для юридических лиц, был также зафиксирован серьёзный интерес со стороны физических лиц, то есть обычных горожан.

«Объём заявок от населения составил более 700 млн рублей. С учётом проявленной заинтересованности в настоящее время мы рассматриваем возможность выпуска „зелёных“ облигаций для физлиц», — сообщил Владимир Ефимов.

Такие ценные бумаги, по словам заммэра, помогут вовлечь москвичей в развитие города, повысить финансовую грамотность жителей столицы и воспитать культуру сбережений.

Одна из отличительных черт «зелёных» облигаций для физических лиц — невозможность их обращения на бирже, а также то, что их можно продать обратно по той же стоимости, по которой они были приобретены, то есть они не теряют в цене.

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