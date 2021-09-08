Украинский историк Мартинюк обвинил Россию в сокращении населения

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8 сентября 2021, 21:50 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Mykola Tys/Global Look Press

Украинский историк Ростислав Мартинюк заявил, что Россия виновата в сокращении населения страны. По его словам, в 2021 году украинцев должно было быть не менее ста миллионов.

«Именно сто лет тому назад наша нация разворачивалась в глобальную силу, по демографическому потенциалу сопоставимую с японцами, британцами или американцами. У нас серьезные вопросы к русским»,- написал он в своем материале.

Мартинюк назвал причиной сокращения населения в Украине голодомор. Эксперт напомнил, что в этот период погибли 15,5 миллиона человек. Он считает, что молодёжь должна «повседневно» подавать иски по отношению к России из-за событий 30-х гг. 20 века.

В 1932-1933 гг. основные зерновые районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь и Южный Урал, охватил голод. В результате продовольственного кризиса в государстве погибли более восьми миллионов человек разных национальностей.

В 2006 г. Верховная рада объявила голодомор актом геноцида украинского народа.

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