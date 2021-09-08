В России появилась служба психологической поддержки для мужчин

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8 сентября 2021, 18:41 Источник: rg.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Представители сильного пола, попавшие в трудную жизненную ситуацию, обычно разделяют переживания с друзьями, чаще - с бутылкой спиртного. Недавно в Москве заработала бесплатная служба психологической поддержки для мужчин. Её создатели стараются переломить сложившуюся тенденцию.



Проект, получивший название «НеГорячаяЛиния», запустили создатели сети «ТыНеОдна». Автор идеи и руководитель проекта психологической поддержки для мужчин Наталия Щанкина отмечает, что сильный пол, как правило, копит негатив в себе, поэтому нуждается в профессиональной помощи. Ей довелось поработать на «горячей линии» по коронавирусу и она заметила, что поступает большое количество звонков от мужчин, которые не знают, куда им обратиться. При этом для женщин уже созданы «горячие линии» различных направлений.



Мужская линия работает месяц и за это время успела принять более 100 звонков. Мужчины обращаются анонимно, разговоры не записываются. Большинство звонков поступает из регионов. Консультации обычно длятся 20-30 минут.



На линии в данный момент работают два психолога. Чаще всего к ним за помощью обращаются мужчины от 35 до 50 лет.



- «НеГорячаяЛиния» существует на пожертвования и благотворительные взносы. Именно поэтому звонки для наших абонентов со всей территории России и с любого номера телефона бесплатные, а на линии работают не волонтеры, а профессиональные психологи. Это для нас принципиально. Когда мы найдем постоянное финансирование, сможем увеличить штат сотрудников, а это значит, что большее число людей смогут получить помощь не только в больших городах, но и в тех местах, где найти психологическую помощь практически невозможно, - рассказала Наталия Щанкина.



Самые распространенные темы обращений - супружеские конфликты и разводы. Еще одна болевая точка - мужчины редко уделяют внимание своему здоровью, нередко работают сразу в нескольких местах, попутно решают семейные вопросы. Отсюда - различные расстройства и нарушения душевного состояния.



- Часто звонят с симптомами депрессии или проявлениями панического расстройства, что, разумеется, вызывает у мужчин недоумение, тревогу и желание понять, что происходит и, самое главное, что с этим делать, - объясняет задействованный в проекте психолог Глеб Слобин.



Иногда звонят мужчины, оказавшиеся в более серьезном тупике, единственным выходом из которого им видится суицид.



- Особенно важно разделить такое страшное состояние с консультантом, который поможет человеку увидеть другие варианты решения проблем, поддержит ростки надежды в душе и поможет поверить в возможность изменений к лучшему, - отметил психолог.



Позвонить по телефону 8 800 101 65 47 мужчины могут бесплатно из любого региона страны. Психологи готовы выслушать ваши проблемы ежедневно с 9.00 до 21.00.





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