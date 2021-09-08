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Бастрыкин не дал спустить на тормозах дело севастопольских хулиганов

, 18:23 Источник: Аргументы недели-Крым

Бастрыкин не дал спустить на тормозах дело севастопольских хулиганов

Александр БАСТРЫКИН велел открыть закрытое было севастопольскими коллегами дело по недавней истории с подростками.

Напомним – двое молодых людей и девушка прикурили от Вечного огня мемориала. По видео, которое они же и выложили в сети, их вычислили и завели дело, которое закрыли после того как провинившиеся публично извинились.

А вчера глава Следственного комитета РФ Александр БАСТРЫКИН распорядился и рассмотреть дело, и наказать хулиганов до конца. При таком внимании из Москвы ребята вполне могут услышать приговор сразу по двум статьям уголовного кодекса: вандализм и уничтожение или повреждение памятников, за что легко могут уехать «на севера» лет на пять.

 

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