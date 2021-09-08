Собянин оценил ход реализации ключевых городских проектов в ЮЗАО

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8 сентября 2021, 17:46

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ход реализации городских проектов развития в Юго-Западном административном округе.



В ходе общения с жителями округа Сергей Собянин отметил масштаб благоустройства Ленинского проспекта.



«Я надеюсь, вас не очень потревожили во время работ. Они достаточно долго длились», - сказал Сергей Собянин, обращаясь к местным жителям.



Мэр также оценил созданный инициативной группой жителей сад на участке Ленинского проспекта.



В свою очередь жители поблагодарили мэра за реализацию проекта по благоустройству района.



«Хочу поблагодарить вас за благоустройство города, проспекта. Все очень красиво получилось. Те посадки, которые мы сделали здесь, они совершенно заиграли другими красками. <…> Москве нужно больше хвойных растений, потому что можжевельники красивые летом и зимой», - отметила член инициативной группы Татьяна Воловик.



Пресс-служба мэрии и правительства Москвы сообщила, что основной целью благоустройства Ленинского проспекта является создание комфортной городской среды для местных жителей при сохранении его транзитной функции. Проект предусматривает сохранение исторического облика этой городской магистрали.



Работы по благоустройству планируется провести в три этапа. Благоустройство на первом этапе - от ул. Кравченко до МКАД - завершено.



В ходе работ помимо проезжей части самой магистрали были отремонтированы тротуары. Для улучшения уличного освещения установлено свыше 650 новых фонарей. На пешеходных переходах установлено 43 опоры контрастного освещения. Для велосипедистов обустроена велодорожка длиной 4,3 км, вдоль которой установлено 230 велопарковок и 18 станций проката велосипедов и самокатов. Вдоль проспекта размещено порядка 860 малых архитектурных форм, 12 стел навигации и 13 информационных пилонов. Также были заменены старые остановочные павильоны на новые - всего обустроена 21 остановка наземного общественного транспорта. Кроме того, в прилегающих дворах отремонтированы четыре игровые площадки. В рамках озеленения высажено 519 деревьев и 9 тыс. 325 кустарников.



Работы по второму этапу планируется выполнить в 2022-2023 году. Третий этап благоустройства будет реализован по мере завершения строительства Большой кольцевой и Троицкой линий метрополитена.



В ходе осмотра хода строительства Троицкой линии метро, Сергей Собянин отметил, что все ее участки планируется запустить уже в 2024 году.



«Мы строим одновременно все участки Коммунарской линии (Троицкая линия, до 20 июля 2021 года - Коммунарская линия): МЦК, БКЛ и до Коммунарки. На всех участках ведется строительство. Ввод планируется в 2024 году. Вся эта линия состоит из нескольких участков, они одновременно должны запуститься», - заявил Сергей Собянин.



По его словам, ввод станции метро позволит разгрузить на 20-25% центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена.



«Одна из станций - «Улица Генерала Тюленева», важная станция. Разгрузит для Теплого Стана станции Калужско-Рижской, Сокольнической линии на 20-25%. В целом Теплый Стан будет одним из самых лучших районов Москвы по обеспечению метрополитеном», - пояснил Сергей Собянин.



Также мэр осмотрел итоги ремонта здания детской музыкальной школы имени Иванова-Крамского и фестивальную площадку в Теплом Стане.



«Во всех районах стараемся такие площадки делать, чтобы у каждого района была своя городская площадка. Каждый район - по сути город», - заключил мэр.



В ходе ремонта здания детской музыкальной школы имени Иванова-Крамского для улучшения звукоизоляции в помещениях школы были установлены акустические панели, уложены новые полы, заменены двери, ограждение лестничного марша, кондиционеры и светильники.



Внутренняя отделка помещений выполнена в едином стиле проекта «Искусство - детям». Для школы закуплено свыше 600 единиц новых музыкальных инструментов, мебели и оборудования.



Как сообщила ранее пресс-служба столичного департамента градостроительной политики, на юго-западе Москвы в рамках программы реновации построят более 30 объектов образования.



Для создания комфортной городской среды в кварталах реновации город ставит перед собой задачу обеспечить участников программы реновации и жителей прилегающих кварталов необходимым количеством объектов социальной инфраструктуры. Так, на юго-западе Москвы в границах проектируемых территорий запланировано строительство девяти школ на 5 тыс. 150 учащихся, 17 детских садов.



В кварталах реновации в ЮЗАО запланировано строительство шести физкультурно-оздоровительных комплексов, медицинского центра, поликлиники, дома культуры и музыкальной школы.



Отмечается, что в программу реновации на территории округа вошло 520 домов. Для ее реализации подобрано 49 стартовых площадок.





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