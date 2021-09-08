Собянин внес поправки об увеличении в 10 раз штрафов за нарушение тишины автомобилистами

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8 сентября 2021, 16:27 Источник: sobyanin.ru

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму поправки об увеличении в 10 раз штрафов за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами.



«Сегодня внес в Московскую городскую Думу пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время», - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.



Отдельные автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Проблема хорошо известна жителям многих районов Москвы.



Мэр столицы отметил, что в ответ на неоднократные просьбы принять меры, чтобы положить этому конец, предлагается, в частности: запретить использовать в Москве машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время, а также в 10 раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами – с 500 до 5000 рублей.



При этом, если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л.с., то штраф будет еще больше: + 250 рублей за каждые 10 л.с. сверху.



Владелец спорткара с 400 «лошадками» под капотом заплатит уже 10000 рублей.



Для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет начинаться с 50 л.с., для грузовых автомобилей – с 250 л.с.



Также предлагается штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фото- видеофиксации нарушений, оснащенных специальными устройствами – шумомерами. Они обеспечат системный характер привлечения к ответственности и неотвратимость наказания.



Наряду с этим, автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями предлагается задерживать и помещать на спецстоянку до тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим.



«Надеюсь, что депутаты федерального и городского парламентов нас поддержат и оперативно примут законы, которые вернут москвичам право на спокойный отдых по ночам», - заключил Сергей Собянин.





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