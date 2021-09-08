«Теперь любой голос звучит громче»: динамика поддержки «Новых людей» растет вместе с запросом общества на перемены

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8 сентября 2021, 16:08 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Партия «Новые люди» и ВЦИОМ представили результаты исследования на тему прохождения в Госдуму непарламентских партий на выборах в этом году. Исходя из данных трех опросов в июне, июле и сентябре, динамика поддержки и рейтинга «Новых» повышается вместе с узнаваемостью партии. В каждом опросе приняли участие от 1600 респондентов, а итоги показали: шансы партии Нечаева увеличиваются с каждым днем.





Более того, динамика известности «Новых людей» растет от месяца к месяцу. При этом «спонтанная известность», когда люди сами называют партию, выросла в 7 раз за три месяца. Как и «известность с подсказкой», когда интервьюер перечисляет кандидатов сам.



Самый высокий рейтинг «Новых» в регионах зафиксирован в Рязанской области. Самая активная поддержка партии Нечаева фиксируется в ЮФО, следом за ним – в ЦФО. При этом большинство избирателей «Новых людей» во всех регионах – молодые люди от 18 до 27 лет.



Вместе с этим отмечается и запрос общества на обновления: доля тех, кто выступает за стабильность стремительно сокращается, а доля требующих перемен – растет. Согласно данным ВЦИОМ, 51% всех избирателей настроены голосовать за кандидатов, которые предлагают перемены. При этом большинство населения за эволюционные перемены, которые и предлагают «Новые люди».



Также стало известно, что вырастет и декларируемая явка на выборы. Эта цифра с 55% выросла до 68%.



«Такой явки на выборы в ГД не было за последние 10 лет, – отмечает генеральный директор ВЦИОМ Валерий ФЕДОРОВ. – Но обещать не значит жениться, так что эта цифра не достоверна, хотя и, если ориентироваться на тех, кто говорит «да, обязательно приду», показатели все равно выросли. Так что длинный и скучный период, когда политики не могли достучаться до людей, закончился. Теперь любой голос звучит громче».





Как и прогноз ВЦИОМ. Центр изучения общественного мнения предсказывает: «Новые люди» точно проходят 5% барьер на грядущих выборах. В отличии, например, от партии «Яблоко», которая даже получает государственные дотации, или старых правых и левых партий, которые далеки не только от прохождения, но и даже от 1-2%. Мы видим, что «Новые люди» переломили тренд отсутствия доверия людей к непарламентским партиям.



«В России любят строить бутиковые партии – как витрины для каких-то известных людей, – говорит лидер партии «Новые люди» Алексей НЕЧАЕВ. – Наша партия не такая. Она – для всех людей. И наша точка силы – то, что нас много. В ряде регионов нам не дают вешать билборды, но есть люди, которые готовы повесить их на своих балконах и заборах. Для нас выборы – возможность показать, что мы такое. Возможность дать понять, что, выбрав нас, избиратель не пожалеет».





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