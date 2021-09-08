Сергунина: На платформе «Карта инновационных решений» предприниматели разместили 2,6 тыс разработок

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8 сентября 2021, 14:31

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Предприниматели представили больше 2,6 тыс. технологичных разработок на столичной онлайн-платформе «Карта инновационных решений» с момента ее запуска. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.



Онлайн-платформа «Карта инновационных решений» работает в столице с сентября 2020 года. Ее цель - привлечь внимание к российским инновациям, помочь предпринимателям, создающим технологичные новинки, рассказать о себе, заинтересовать покупателей и партнеров, оказать содействие потенциальным инвесторам и заказчикам в поиске подходящих устройств и сервисов.



«Свои разработки в каталоге представили уже свыше 1,8 тыс. российских организаций. Сегодня на платформе можно найти более 2,6 тыс. технологичных решений. Почти две трети из них созданы московскими компаниями. Основная часть проектов относится к сферам торговли, услуг, здравоохранения и безопасности. А в тройку самых популярных направлений входят искусственный интеллект, интернет вещей и большие данные», - приводятся в сообщении слова Сергуниной.



В материале поясняется, что у каждого продукта на онлайн-платформе есть своя карточка. В ней указаны полезные свойства и преимущества, а также контакты разработчика, а часть учетных записей дополнена фотографиями, видеоматериалами и презентациями. Так, чтобы найти на платформе нужную разработку, следует открыть раздел «Каталог решений» и выбрать одну из сфер, среди которых «Торговля и услуги», «Туризм и отдых», «ЖКХ», «Здравоохранение», «Безопасность», «Образование и кадры», «Строительство и капитальный ремонт», «Социальное обеспечение», «Экология» и «Транспорт и мобильность». При необходимости можно сузить критерии поиска, указав определенные теги. Например, в теме «Здравоохранение» есть возможность посмотреть отдельно приборы для оказания неотложной медицинской помощи или мониторинга здоровья пациентов, а в теме «ЖКХ» - системы с технологией умного дома или сервисы для контроля состояния инженерных коммуникаций. Кроме того, поиск инновационных решений настраивается и при помощи фильтров, таких как «Город», где должна быть зарегистрирована компания-разработчик. Также можно выбрать определенный тип технологии (искусственный интеллект, 3D-печать, BIM), рыночную нишу.



Уточняется, что среди примеров представленных проектов - основанная на дронах система складской инвентаризации, робот-симулятор пациента для обучения будущих врачей, умное зеркало для профилактики и коррекции дефектов речи у детей, робот-консультант, который может перемещаться по помещению и общаться с людьми. Еще в 2021 году на онлайн-платформе появился раздел «Городские запросы». Здесь столичные ведомства оставляют запросы на инновационные разработки, чтобы познакомиться с современными решениями. Так, направить запрос на поиск технологии могут столичные департаменты и подведомственные им организации, а откликнуться - любые российские технологические компании. Для этого предпринимателям нужно заполнить анкету, указав ИНН, описание решения, сферу его применения, и приложить ссылку на сайт, где будут доступны более подробные сведения. Помимо этого, на «Карте инновационных решений» есть раздел «Спецпроекты». Это тематические обзоры российских и международных разработок. Пользователей платформы приглашают ознакомиться с подборками, посвященными решениям для умного города, инновациям в социальной сфере, лучшим мировым практикам по борьбе с распространением COVID-19, и другими. Также в марте 2021 года раздел «Карта инновационных решений» стал доступен на портале Московского инновационного кластера.



В сообщении говорится, что оператором карты является Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Оно объединяет представителей власти и бизнеса, а также технологические компании для совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению высокотехнологичных проектов в столице.





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