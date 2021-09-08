Бастрыкин поручил провести проверку замглавы СУ СКР по Ставропольскому краю полковника Дёмина

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8 сентября 2021, 14:44 Источник: Лента.ру

Анатолий Дёмин, фото: stavropol.sledcom.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку заместителя руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю полковника Анатолия Дёмина.

По данным издания Лента.ру, поводом для проверки 37-летнего полковника юстиции стали публикации о нём в прессе и соцсетях.

О роскошном особняке, в котором живет Анатолий Дёмин, написало издание «Блокнот». Трёхэтажный дом Дёмина расположен в престижном районе столицы Ставропольского края. Площадь особняка, построенного в 2012 году, составляет 546 квадратных метров. в выписке из госреестра недвижимости указана его кадастровая стоимость — 6,7 миллиона рублей.

Дом следователя СМИ сравнили с резиденцией начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова.

На сайте СКР сообщается, что Дёмин осуществляет контроль за организацией работы первого отдела по расследованию особо важных дел и второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет); вопросы деятельности отдела материально-технического обеспечения; вопросы деятельности финансово-экономического отдела; организацию работы с кадрами рабочих следственного управления; представление следственного управления по отдельным направлениям деятельности в отношениях с федеральными органами государственной власти в Ставропольском крае, органами государственной власти и местного самоуправления Ставропольского края, является председателем пяти различных ведомственных комиссий.

Он имеет награды Следственного комитета РФ.

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