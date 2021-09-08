Дело о коррупции в аппарате Аркадия Дворковича рассмотрят в суде

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8 сентября 2021, 14:33 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Суд рассмотрит уголовное дело о коррупции в аппарате экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича. По данным следствия, помощница Дворковича Анастасия Алексеева трижды в качестве взяток получала от гражданина США Джина Спектора дорогостоящие турпутевки в Таиланд, Доминикану и на Кипр. Взятки он передавал за лоббирование интересов некоторых фармкомпаний. Алексеева свою причастность к коррупции отрицает, ссылаясь на длительные близкие отношения с американцем.

По версии Следственного комитета РФ, общая сумма взяток, полученных экс-помощницей Аркадия Дворковича превышает 5,7 млн руб. Они передавались за лоббирование интересов нескольких фармкомпаний. В двух эпизодах речь шла о «Промомед Рус» и «Р-фарм», в третьем — ГК «Медполимерпром», чей совет директоров возглавлял сам Джин Спектор.

Следствие считает, что предприниматель добивался невнесения препаратов для похудения «Редуксин» и «Редуксин-Лайт», производимых компаниями «Промомед Рус» и «Р-фарм», в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Изменения, введенные указом Минздрава в 2014 году, понадобились в связи с тем, что в препаратах использовался сибутрамин и его аналоги, которые причислены к наркосодержащим и в некоторых странах запрещены.

Интересно, что в апреле 2017 года Спектор принял участие в совещании у Аркадия Дворковича, где он оказался единственным представителем целой отрасли. Позже его компания стала единственным поставщиком медизделий из ПВХ в госбольницы. В 2018 году «Медполимерпром» поставил по госзаказу медизделия на 893 млн руб. В декабре того же года, не без участия Верховного суда, эти преференции были отменены вице-премьером Дмитрием Козаком. Дворкович сложил с себя полномочия еще весной 2018 года.

Анастасия Алексеева обвинения отвергает, утверждая, что считала Джина Спектора своим гражданским мужем. О том, что у него была жена, она узнала лишь после своего ареста в феврале 2020 года.

«Путевки моя доверительница воспринимала как подарки от любимого человека, которому и сама делала сходные по стоимости подарки», — заявила адвокат Алексеевой.

Джин Спектор первоначально также отрицал свою вину, однако впоследствии заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, в рамках которого дал показания на госпожу Алексееву. Благодаря сделке его уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке — летом 2021 года американец был приговорен к четырем годам колонии строгого режима.





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