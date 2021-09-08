Зюганову предложили давать рекомендации по лечению деменции и геморроя

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8 сентября 2021, 13:11 Источник: oleg_shelyagov

фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев, globallookpress.com

Возглавивший список Партии пенсионеров на выборах в Госдуму РФ бизнесмен Олег Шелягов в своем телеграм-канале раскритиковал позицию лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова по отношению к вакцинации населения.



«Мне кажется, самое важное для политического деятеля – отвечать за свои слова.



Вот, например, врач. Если он даст неверную рекомендацию, человек может умереть. Это большая ответственность, и врач отвечает за свои слова вплоть до суда. Если его рекомендации будут признаны неверными, последствия будут самые строгие.



При этом политический деятель, лидер крупной партии, может позволить себе рекомендации, которые подвергнут риску тысячи людей – но, даже если они, не дай бог умрут, ему ничего за то не будет.



Зюганов выступает против вакцинации, не будучи врачом ни в каком смысле – ни в компетенциях, ни в ответственности. Почему он тогда не дает рекомендации по лечению геморроя или деменции, например? Может потому, что это не принесет его партии дополнительные голоса?



Давайте оставим медицинские вопросы медицине. Пусть лучше Зюганов и дальше рассказывает про «коммуниста Иисуса». Когда коммунисты рассуждают о религии, это тоже смешно, но от этого хотя бы никто не умрет», - написал политик в популярном мессенджере.









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