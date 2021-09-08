В центре Челябинска появится автомат для приема пластика, стекла и алюминия
8 сентября 2021, 12:15 Анна Семенова
Сдать мусор на переработку можно во время прогулки по Кировке.
Аппарат, который принимает пластик, алюминий и стекло, называется фандомат. Такая конструкция появится в Челябинске, в самом центре, на Кировке. Торжественное открытие состоится во время празднования Дня города, 11 сентября возле ресторана МакДональдс.
В Центре коммунального сервиса рассказали, что в этот день возле фандомата будут работать промоутеры. Они объяснят принцип работы устройства и предложат всем желающим испытать его, сдав на переработку пустую бутылку или баночку. Не обойдется и без развлекательной программы.
Есть планы в будущем установить фандоматы во всех районах Челябинска. Это позволит уменьшить количество мусора, поступающего на городскую свалку, что является большим рывком для улучшения экологии.
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